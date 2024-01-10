Мережа OnePrice цьогоріч запускає напрям продуктових дискаунтерів

Асоціація ритейлерів України

Мережа OnePrice планує відкрити перший продуктовий дискаунтер у Вінниці 11 вересня.

Про це повідомив власник OnePrice Леван Паікідзе для Forbes.

Відкриття першого OnePrice Club у форматі hard-discounter відбудеться у Вінниці на вул. Хмельницьке шосе 145 Б.

Основним асортиментом магазину будуть продукти харчування та товари повсякденного вжитку високої якості за найнижчими цінами".

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За словами Паікідзе, ця ніша в Україні лише розвивається.

Мережа OnePrice налічує 77 магазинів в Україні у форматі dollar store. Також компанія відкрила свій 16-й магазин у Грузії.

Міжнародне масштабування OnePrice почав саме з Грузії з-за відсутності великої кількості конкурентних гравців, зазначив власник OnePrice. 70% товарів – це власний імпорт, доля якого постійно зростає, в той же час інші 30% – місцеві постачальники, а також постачальники з України.

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Ритейлер OnePrice почав роботу в Україні в 2018 році у Києві. У магазинах продаються товари з Китаю, а також товари українських виробників. У кожному асортимент налічує понад 10 тис товарів.

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