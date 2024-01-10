Славутич планує повний перехід на ВДЕ

Місто Славутич першим в Україні має намір повністю перейти на відновлювальні джерела енергії.

Про це розповів мер міста Юрій Фомічев в інтерв’ю liga.net.

"Ми маємо дуже амбітні плани з реновації [інфраструктури]. Насамперед з погляду збереження енергії. Енергоефективність – це для нас важливо. Ми просто по-іншому не виживемо, якщо не будемо знижувати щодня споживання електроенергії, теплової енергії", - сказав він.

За словами Фомічева, у міста вже є маємо напрацьований план і найближчим часом його буде ухвалено.

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"Це план "Power Славутич" з переходу на 100% відновлювані джерела енергії в усій громаді. Ми це можемо зробити. І мені здається, ми єдині в Україні, хто це готовий впроваджувати", – додав мер міста..

У міста є "амбітний проєкт" на 6 млн євро, який передбачає встановлення міні-ТЕЦ на деревині. Її можна буде використати для генерації електроенергії для критичної інфраструктури у разі повного блекауту.

"У березні 2022 року Славутич шість діб був повністю без електроенергії. Тоді велися активні бойові дії, Чернігову було непереливки абсолютно. Але в нас немає газу в місті. Тільки на котельні підведений. І люди готували їжу у дворах. Але ми зберегли опалення, централізоване водопостачання без електроенергії. Бо в нас є когенерація, яка з газу робила електроенергію.

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Лікарня була забезпечена і зв'язок трішки підтримували. Тобто ми чогось навчились. Але розуміємо: якщо не буде газу, то ми не виживемо. І тому ця ТЕЦ має працювати на місцевому паливі, забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру і давати трохи тепла", – сказав Фомічев.

Нагадуємо:

Місто Славутич є ексклавом Київської області на території Чернігівської.

Наприкінці березня 2022 року місто окупували росіяни, ворог покинув Славутич за декілька днів.