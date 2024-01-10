Економіка у 2023 році. Огляд головних цифр та розмова з Юлією Свириденко
Середа, 10 січня 2024, 12:35
Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду української економіки у 2023 році.
Протягом року економісти ЦЕС відслідковували та публікували дані з різних секторів економіки — від ринку праці та очікувань бізнесу, до зовнішньої торгівлі та фінансової допомоги партнерів.
На події експерти презентують ключові висновки про розвиток української економіки минулого року, а також обговорять перспективи на 2024.
Захід відбудеться 11 січня о 17:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.
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Розклад події:
- 17:00 – 17:05 Вступне слово, Роберт Кірхнер, Заступник керівника GET;
- 17:05– 17:20 Огляд української економіки у 2023 році, команда ЦЕС;
- 17:20 – 18:15 Обговорення результатів 2023 року та перспектив на 2024-й рік за участі Першого віце-прем’єр–міністра, міністра економіки України. Юлії Свириденко.
Модератор: виконавчий директор ЦЕС Гліб Вишлінський.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
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Медіапартнер — Економічна правда.
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