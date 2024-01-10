Банки за 11 місяців 2023 року заробили понад 130 мільярдів: у топі державні

За 11 місяців 2023 року, з січня по листопад, українські банки заробили 130,5 мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж у аналогічний період у 2021 році до початку великої війни.

Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що кількість банків скоротилась та лише 4 фінустанови з 63 отримали збитки.

87% від загального прибутку (112,95 млрд грн) припадає на топ-10 банків. Наразі до першої десятки входять 4 державні банки, 4 — з іноземним капіталом та 2 — з приватним.

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На 5 державних банків припадає 61,5% загального прибутку. З них 41,7% або 54,46 млрд грн заробив Приватбанк, який стабільно утримує лідерство. Заробітки Привату зросли удвічі до відповідного періоду до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

опендатабот

Наразі в Україні працює 14 банків з іноземним капіталом, які загалом отримали 32,8 млрд грн прибутку за 11 місяців 2023. Для порівняння, це в 1,6 рази більше, ніж за відповідний період 2021 року.

Незмінним лідером цієї групи залишається Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 місяців 2023.

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17,47 млрд грн заробили банки з приватним капіталом за 11 місяців 2023. Це у 1,5 рази більше, аніж прибутки цієї групи у 2021. Дві третини від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ (6,69 млрд грн), та Універсал банк (monobank) — 4,95 млрд грн.

опендатабот

Економічна правда