Експерти прогнозують зниження цін на оренду квартир в одному з районів столиці через ремонт метро

Закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до короткочасного падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі.

Такий прогноз дають експерти портал нерухомості ЛУН, передає "Інтерфакс-Україна".

"У короткостроковій перспективі ті, хто зараз шукають квартиру в оренду, буде менше брати до уваги цей район. Падіння попиту може призвести до зниження цін на оренду, проте навряд чи істотно і надовго", - розповів Chief brand and Business officer ЛУН Денис Судилковський.

Він наголосив, що Голосіївський район - один із найбільш густонаселених у столиці, і припинення роботи метро спричинить істотне збільшення заторів у районі.

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Тому, за словами Судилковського, у короткостроковій перспективі зупинення роботи метро матиме певний вплив на попит і ціни оренди.

Однак у довгостроковій - пів року ремонтних робіт вплинуть на ціни несуттєво і після відновлення роботи метрополітену ціни зростуть.

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Рух поїздів між станціями "Теремки" - "Деміївська" зупинили в п'ятницю з міркувань безпеки та з огляду на технічний стан тунелів.

Відновлювальні роботи на аварійній ділянці, за попередніми даними, можуть тривати до шести місяців, проводити їх будуть на поверхні.

За даними КМДА, від "Теремків" до "Либідської" зараз курсують 55 автобусів і 15 тролейбусів. Протягом найближчих годин кількість наземного транспорту, що дублює маршрути закритих станцій метро, буде збільшено до 77 автобусів і 20 тролейбусів.