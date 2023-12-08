Право на вільне судноплавство: в Україну їде інспекційна місія Міжнародної морської організації

Міжнародна морська організація (ММО) за підтримки інших агенцій ООН направить місію в Україну для виявлення проблем і потреб у реалізації права на вільне судноплавство.

Таке рішення містить резолюція "Вплив російського збройного вторгнення в Україну на міжнародне судноплавство", яку ухвалила Асамблея ММО, повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ще одна важливе рішення на міжнародному рівні щодо вільного судноплавства", - зазначив він.

"Це рішення, а також не обрання Росії до Ради ММО на 2023-2024 роки, свідчить про захист права міжнародної морської спільноти на вільне судноплавство кожної країни", - додав Кубраков.

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За його словами, результати роботи місії будуть сформовані в довготривалий проєкт технічної допомоги Україні.

Асамблея також схвально відзначила зусилля України з розблокування вільного судноплавства у Чорному морі та створення українського коридору для цивільних суден.

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Минулого тижня Асамблея Міжнародної морської організації обрала новий склад своєї Ради.

Членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Греція, Італія, Японія, Ліберія, Норвегія, Панама, Корея, Британія і США.

Росія до складу не увійшла.

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – відреагував президент України Володимир Зеленський.