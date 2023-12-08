Російська "Северсталь", що перебуває під санкціями, уклала контракт із Китаєм на поставку обладнання
Російська "Северсталь", що перебуває під санкціями Заходу, уклала в Китаї контракт на поставку обладнання для будівництва нового комплексу залізорудних окатишів.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на повідомлення компанії.
Російська сторона не називає, з ким саме було укладено контракти, говорячи лише про "китайських партнерів".
Зазначається, що "Северсталь" у 2026 році хоче побудувати на базі Череповецького комбінату комплекс з виробництва залізорудних окатишів потужністю 10 мільйонів тонн на рік вартістю близько 97 мільярдів рублів.
Постачання основного технологічного обладнання планує здійснювати з КНР.
Перші поставки обладнання плануються в четвертому кварталі 2024 року. Будівництво нового цеху розпочнеться в січні 2024 року.
Нагадуємо:
"Северсталь" перебуває під різними санкціями одразу кількох країн.
Зокрема, Олексій Мордашов, голова ради директорів і власник 77% акцій АТ "Северсталь менеджмент" - керівної компанії ПАТ "Северсталь", перебуває під санкціями США та ЄС.
Одночасно під санкції потрапили пов'язані з Мордашовим компанії, зокрема "Северсталь".
Крім того, "Северсталь" перебуває під санкціями Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, України.
У квітні 2022 року Польща заарештувала майно "Северстали", на загальну суму 140 млн злотих (близько 33 млн доларів).
23 березня 2022 року, після введення санкцій, компанія не змогла виплатити купон у розмірі 12,6 млн доларів за євробондами. "Северсталь" стала першою російською компанією, яка допустила технічний дефолт за євробондами.