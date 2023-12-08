Курс валют на 8 грудня: гривня продовжує зміцнюватись до євро
П'ятниця, 8 грудня 2023, 12:44 -
8 грудня готівковий євро подешевшав у банках та на "чорному ринку", долар стабільний.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 12:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,26 – 37,33 грн проти котирувань у 36,79 – 37,34 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,23 – 40,43 грн проти курсу 40,19 – 40,48 грн за євро напередодні.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,9 - 37,45 грн (курс на 7 грудня – 36,9 - 37,45 грн);
- Євро – 40,0 - 40,55 грн (курс на 7 грудня – 40,0 - 40,6 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,85 - 37,45 грн;
- Укрексімбанк – 36,75 - 37,45 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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Економічна правда
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