Ціни на нафту зросли, але завершили тиждень у мінусі через побоювання щодо попиту

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Ціна нафти Brent 8 грудня здорожчала до 75,19 дол за барель, проте загалом ціни завершують тиждень у мінусі через побоювання зниження попиту.

Про це повідомляє enkorr.

Зазначається, що вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 75,19 дол за барель, що на 1,14 дол вище, ніж на закриття попередньої сесії. Також ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі здорожчали на 0,99 дол до 70,33 дол за барель.

"Як Brent, так і WTI здешевшали в четвер за підсумками шостої сесії поспіль – це тривалий період безперервного зниження котирувань з лютого. Ціни перебувають на мінімумах із червня", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, ф'ючерси завершують у мінусі сьомий тиждень поспіль, з початку тижня вони втратили близько 5%.

Додається, що трейдери сумніваються в тому, що добровільних зобов'язань зі скорочення видобутку в першому кварталі 2024 року, взятих на себе окремими країнами групи, будуть дотримуватися повною мірою.

Економічна правда.

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