Понад 10 мільйонів людей почали користуватися X у грудні

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Генеральна директорка X (Twitter) Лінда Яккаріно заявила, що понад 10 мільйонів людей у грудні зареєструвалися на платформі.

Про це пише Reuters.

Соцмережа Маска останнім часом переживає ненайкращу фінансову ситуацію, оскільки ризикує втратити 75 млн дол доходу від реклами до кінця року, адже великі бренди призупиняють свої маркетингові кампанії на платформі.

Оскільки компанія X регулярно не публікує дані про кількість своїх користувачів, порівняти грудневі дані платформи із середнім показником неможливо. Крім того, сам Маск заявляв, що в липні сайт відвідало 540 млн користувачів.

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Кілька компаній, зокрема Apple, Disney, Warner Bros Discovery, Comcast, Lions Gate Entertainment, Paramount Globali IBM сказали в листопаді, що призупиняють свою рекламу на X.

У звіті спостережної групи Media Matters було виявлено оголошення великих компаній поруч із X публікаціями, які підтримували нацизм. Наприкінці листопада платформа подала позов проти Media Matters, звинувативши її в наклепі.

Економічна правда.

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