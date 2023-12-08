Понад 3 тисячі вантажівок стоять у черзі на польсько-українському кордоні

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Станом на 8 грудня через страйки польських перевізників на чотирьох пунктах пропуску з Польщею перебуває близько 3300 вантажівок.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, ситуація щодо пропуску українських вантажівок за останній час практично не змінилася. Наразі заблокованим є рух на 4 напрямках.

"Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських колег, в чергах на території Польщі в бік України перебуває близько 3300 вантажівок", – зазначив Демченко.

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Речник ДПСУ додав, що найбільші черги вантажівок навпроти пункту пропуску "Шегині" - 1200 і пункту пропуску "Рава-Руська" - близько 850. Також найбільш ускладнений рух спостерігається у напрямку "Ягодин" і "Рава-Руська".

"Якщо раніше через щодоби пункт пропуску "Ягодин" перетинало 1200-1300 вантажівок у два боки, то за минулі 24 год фіксувалось на перетині кордону лише 160 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Зазначається, що польські блокувальники пропускають через кордон лише гуманітарні і ще деякі важливі вантажі. Проте назвати їхній рух безперешкодним не можна.

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Нагадаємо:

АТ "Укрзалізниця" готується переправляти заблоковані на кордоні з Польщею українські вантажівки контрейлерними поїздами.

6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.

За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:

повернення дозволів для українських перевізників;

посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);

заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

окремі черги для машин з ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх авто.

Читайте детальну статтю про те, хто стоїть за блокадою українського кордону у Польщі.