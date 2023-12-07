Конфіскований Овруцький щебеневий завод може зупинитись назавжди – АРМА

фото: арма

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про ризик затоплення кар'єру та неможливості відновлення його роботи на арештованому Овруцькому щебеневому заводі.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

В Агентстві зазначили, що у зв'язку з арештом підприємство, кінцевим бенефіціаром якого є Гомельська міська рада (Білорусь), не веде господарську діяльність та не оплачує рахунки за електроенергію (щомісяця - близько 280 тис грн).

"Через це постачальник електроенергії, державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго", 28 листопада поінформувало керівництво заводу про припинення надання послуг в односторонньому порядку.

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Позаяк відключення електроенергії призведе до затоплення кар’єру й неможливості відновлення його роботи, знищення цінного обладнання та втрати інтересу бізнесу до управління даним об’єктом, АРМА звернулось до "Укрінтеренерго" з проханням не припиняти постачання електроенергії промисловому підприємству на період проведення конкурсного відбору управителя заводом та налагодження ним процесів.

Агентство очікує, що майбутній управитель арештованими активами оплатить борги за електроенергію, відновить роботу підприємства й, таким чином, збереже його економічну вартість", - йдеться в позиції АРМА.

В АРМА додали, що відключення електроенергії "підвищить соціальну напругу у с. Бондарі Коростенського району, де розташовані активи компанії".

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За словами Агентства, на балансі підприємства перебуває 8 багатоквартирних житлових будинків, у яких мешкають понад 130 сімей. Також завод забезпечує водопостачання для потреб Бондарівської амбулаторії, що обслуговує понад 3 000 мешканців, Центру екстреної медичної допомоги та Бондарівського ліцею (навчаються 140 дітей).

В АРМА нагадали, що суд арештував активи заводу у вересні 2022 року. 30 листопада 2023 року АРМА оголосило конкурс на відбір управителя Овруцьким щебеневим заводом.

Економічна правда