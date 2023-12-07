Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям

фото: Мінреінтеграції

Уряд Німеччини через банк KfW додатково виділив 17 млн євро гранту на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

За рахунок цих коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.

"Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021-2022 років.

Реклама:

Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому сьогодні ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро.

Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро", - розповів постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.

За словами віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, проєкт з надання пільгових іпотек для ВПО працює вже кілька років і "гарно себе показав".

Реклама:

Економічна правда