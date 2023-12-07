Нафта дорожчає після падіння до найнижчого рівня за п'ять місяців

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Ціни на нафту марки Brent зросли 74,69 дол за барель після падіння напередодні до мінімумів із липня.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціна на лютневі ф'ючерси нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 74,69 дол за барель, що на 0,39 дол вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Крім того, ф'ючерси на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі здорожчали на 0,38 до, до 69,76 дол за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів упала на 2,94 дол до 69,38 дол за барель.

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Ціни як на Brent, так і на WTI знизилися за підсумками п'ятої сесії поспіль, опустившись до мінімуму з кінця червня.

"Тиск на ринок виявили щотижневі дані Міністерства енергетики США, які показали різке зростання запасів бензину в країні – на 5,42 млн барелів. Резерви дистилятів збільшилися на 1,27 млн барелів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, комерційні запаси нафти скоротилися минулого тижня на 4,63 млн барелів, повідомило Міненерго країни. Водночас запаси на терміналі в Кушингу, де зберігають нафту, що торгується на Nymex, збільшилися на 1,9 млн барелів.

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Додається, що негативом для нафтового ринку також стала інформація про перше за сім місяців зниження Саудівською Аравією ціни на основний сорт нафти, що постачається в Азію, – Arab Light. У січні цей сорт коштуватиме на 3,5 дол за барель більше, ніж кошик нафти Омана і Дубая, тоді як раніше різниця становила 4 дол.

Економічна правда.