Понад 400 українських міст і сіл залишаються без світла через війну – Міненергетики

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Станом на 7 грудня в Україні через бойові дії та технічні причини знеструмлено 408 населених пунктів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У міністерстві зазначають, що наразі обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей, а планові відключення побутових споживачів не передбачаються.

Однак через постійні бойові дії низка населених пунктів у прифронтових регіонах залишається без електроенергії. На Донеччині без світла залишаються 114 населених пунктів, 134,9 тисячі точок обліку.

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У Запорізькій області також через бойові дії без електроенергії 63 населених пункти – близько 26 тисяч споживачів. На Сумщині та Чернігівщині загалом без світла залишаються 73 населених пункти.

На Харківщині знеструмлено 16,3 тис абонентів, заживлено 1,5 тис клієнтів. Наразі відбувається огляд мереж, пошкоджених внаслідок нових обстрілів у трьох громадах області.

Крім того, було пошкоджено газопровід-ввід середнього тиску. Понад 100 споживачів залишалися без газопостачання. Витік газу усунуто. На ранок усі споживачі з газом.

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У Херсоні заживлено 302 абонентів, які були знеструмлені через бойові дії, відключено 3,6 тисячі споживачів. В області залишаються без напруги 45 населених пунктів – понад 26 тис точок обліку.

Економічна правда.