Ощадбанк презентував пересувне мобільне відділення для прифронтових областей

ощадбанк

Державний Ощадбанк презентував пересувний мобільний підрозділ банку на базі авто - такі мобільі відділення працюватимуть у п’яти прифронтових областях.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Це панцерований транспортний засіб спеціального призначення, який відповідає всім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Заплановано, що п’ять таких авто найближчим часом вирушать у прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей і надаватимуть фінансові послуги там, де не працює жоден інший банк.

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" Мобільні відділення покликані забезпечити виконання важливої соціальної місії: надання фінансових послуг українцям, які мешкають у безпосередній близькості до лінії фронту, та захисникам України. Ще одне пріоритетне завдання – не лише забезпечити обслуговування клієнтів, а й гарантувати безпеку відвідувачів і співробітників. Тому автомобілі мають сталеве панцерування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом", – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Броньовані мобільні підрозділи оснащено супутниковим зв'язком, сигналізацією і тривожними кнопками. А також автономним електропостачанням, системами відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціонування та вентиляції.

Реалізація проєкту мобільних відділень на базі автотранспорту здійснюється в рамках нової інклюзивної програми Ощаду "Моя безбар’єрність", що передбачає покращення фізичної доступності відділень та збільшення кількості установ банку у прифронтових територіях, розробку окремої сервісної моделі обслуговування людей с інвалідністю та ветеранів та покращення ІТ-сфери.

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Економічна правда