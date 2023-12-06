ДІЯРУ вдруге продовжило понаднормову роботу енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС
Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) продовжила проєктний термін експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС на 10 років - до 2 грудня 2033 року.
Про це повідомило міністерство енергетики 6 грудня.
"За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, колегія ДІЯРУ визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ДІЯРУ Олега Корікова, під час ухвалення рішення про продовження ліцензії регулятор керувався дотриманням норм ядерної та радіаційної безпеки під час експлуатації енергоблока.
Це друге продовження проєктного терміну експлуатації блоку №1 ПАЕС.
Глава Міненерго Герман Галущенко зазначив, що після завершення наступних 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працюватиме 50 років.
"Це не перше рішення продовжити експлуатацію енергоблока, але є особливість сьогоднішнього дня. Продовження відбувалося без тривалої зупинки блоку, що дало змогу виробити додаткову електроенергію. Я радий, що ми оптимізуємо всі процеси. Це важливо з точки зору енергетичної безпеки держави", - сказав міністр.
Нагадуємо:
Енергоблоки №1-3 ПАЕС були введені в експлуатацію відповідно 18 жовтня 1983 року, 6 квітня 1985 року і 29 грудня 1989 року.
Перший енергоблок оснащений реакторною установкою виробництва "Іжорських заводів" у Санкт-Петербурзі.
У 2013 році Південноукраїнська АЕС продовжила термін експлуатації першого енергоблоку на 10 років.
23 березня 2016 року енергоблок №1 Південноукраїнської АЕС було відключено від енергосистеми України для усунення несправності системи регулювання турбіни.
19 вересня 2022 року російські війська здійснили ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Як повідомили в ДП НАЕК "Енергоатом", російська ракета вибухнула за 300 метрів від ядерного реактора, де утворилася воронка діаметром 4 м і глибиною 2 м.
23 листопада 2022 року на Південноукраїнській АЕС сталася аварійна зупинка енергоблоків через ракетні обстріли російськими окупантами.