ДІЯРУ вдруге продовжило понаднормову роботу енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) продовжила проєктний термін експлуатації енергоблока №1 Південноукраїнської АЕС на 10 років - до 2 грудня 2033 року.

Про це повідомило міністерство енергетики 6 грудня.

"За результатами державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, колегія ДІЯРУ визнала обґрунтованою можливість безпечної експлуатації енергоблока", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ДІЯРУ Олега Корікова, під час ухвалення рішення про продовження ліцензії регулятор керувався дотриманням норм ядерної та радіаційної безпеки під час експлуатації енергоблока.

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Це друге продовження проєктного терміну експлуатації блоку №1 ПАЕС.

Глава Міненерго Герман Галущенко зазначив, що після завершення наступних 10 років експлуатації енергоблок №1 ПАЕС стане першим в Україні блоком потужністю 1000 МВт, який працюватиме 50 років.

"Це не перше рішення продовжити експлуатацію енергоблока, але є особливість сьогоднішнього дня. Продовження відбувалося без тривалої зупинки блоку, що дало змогу виробити додаткову електроенергію. Я радий, що ми оптимізуємо всі процеси. Це важливо з точки зору енергетичної безпеки держави", - сказав міністр.

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Нагадуємо:

Енергоблоки №1-3 ПАЕС були введені в експлуатацію відповідно 18 жовтня 1983 року, 6 квітня 1985 року і 29 грудня 1989 року.

Перший енергоблок оснащений реакторною установкою виробництва "Іжорських заводів" у Санкт-Петербурзі.

У 2013 році Південноукраїнська АЕС продовжила термін експлуатації першого енергоблоку на 10 років.

23 березня 2016 року енергоблок №1 Південноукраїнської АЕС було відключено від енергосистеми України для усунення несправності системи регулювання турбіни.

19 вересня 2022 року російські війська здійснили ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Як повідомили в ДП НАЕК "Енергоатом", російська ракета вибухнула за 300 метрів від ядерного реактора, де утворилася воронка діаметром 4 м і глибиною 2 м.

23 листопада 2022 року на Південноукраїнській АЕС сталася аварійна зупинка енергоблоків через ракетні обстріли російськими окупантами.