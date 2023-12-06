Німеччина та ЄІБ нададуть Україні 20 мільйонів євро гранту на розвиток відновлюваної енергетики

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України домовилось з урядом Німеччинни та ЄІБ підписати грант на суму 20 мільйонів євро для програми "Renewable Energy Solution Programme" ("Програма рішень для відновлюваної енергетики").

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook.

Грант покликаний підтримати розвиток відновлюваної енергетики в Україні, зокрема під час відновлення муніципальної інфраструктури у громадах, пояснили в міністерстві.

"Ця угода є ще одним кроком у нашій співпраці з Європейським інвестиційним банком і урядом Німеччини для зміцнення енергетичної безпеки України на тлі російської війни.

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Орієнтація на зелену енергетику - наш стратегічний крок для енергетичної незалежності в цілому. Громадські будівлі споживають значну кількість енергії для освітлення, опалення, охолодження та живлення електропристроїв. Інтеграція відновлюваної енергетики має кілька переваг: безперервність надання послуг, економія коштів, скорочення викидів, підвищення стійкості та зменшення нестабільності цін", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

У міністерстві зазначили, що програма RES розроблена для впровадження енергоефективних рішень у громадських будівлях: школах, лікарнях та дитячих садках.

Грантові кошти будуть виділені громадам та містам, що вже отримують фінансування в межах наявних рамкових кредитних угод ЄІБ. Серед них - Програма енергоефективності громадських будівель в Україні (UPBEE) і дві програми з відновлення: Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) і Програма з відновлення України (URP).

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"Допомога буде надана на забезпечення системами сонячної енергії, геотермальними тепловими насосами, а також пошук рішень для використання енергії біомаси", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда