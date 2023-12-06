Герега закрила угоду з придбання мажоритарної частки у мережі Intersport Polska

фото: Intersport

Кіпрська компанія Paravita Holding Limited, яку контролює співвласниця мережі "Епіцентр" Галина Герега, стала власником контрольного пакету акцій мережі Intersport Polska.

Про це йдеться у повідомленні на Варшавській фондовій біржі від 5 грудня.

Згідно з повідомленням на біржі, Герега є власницею фонду Solidez OG Foundation (Ліхтенштейн), котрий є засновником Paravita Holding Limited.

У повідомленні йдеться, що Герега стала непрямою власницею 35,9 млн акцій Intersport Polska, що дає їй 51,3% в акціонерному капіталі і 49,94% голосів.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів Польщі дозволило власникам "Епіцентру" Галині та Олександру Герегам поглинути польський Intersport.

Також повідомляллось, що польський спортивний ритейлер Intersport отримає 10 млн євро на відкриття нових магазинів і модернізацію вже відкритих.

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Мережа Intersport має 35 магазинів у Польщі, переважно в торгових центрах. З квітня 2022-го по березень 2023-го компанія отримала річний чистий збиток у розмірі 12,8 млн злотих, а чистий дохід склав 239 457 злотих, писав Forbes.

Компанія Герег "Епіцентр К" розвиває мережу Intersport в Україні з 2015 року, коли підписали договір про партнерство зі швейцарською IIC-Intersport International Corporation GMBH. Відтоді українська мережа мультибрендових магазинів спорттоварів зросла до понад 50 торгових точок у різних регіонах країни.

Економічна правда