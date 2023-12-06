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Кабмін розробив перелік ознак, які можуть свідчити про надання хабаря

Середа, 6 грудня 2023, 17:21 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Кабінет міністрів розробив перелік обставин та фактів, які можуть свідчити про надання платником податків хабаря службовій особі іноземної держави.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук з посиланням на законопроєкт №10319, зареєстрований в парламенті 5 грудня.

Текст законопроєкту наразі відсутній.

Водночас, як випливає з назви документа, проєкт був розроблений з метою врахування положень Рекомендацій Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

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Законопроєктом вносяться певні зміни до Податкового кодексу України.

За інформацією Мельничука, Податковий кодекс буде доповнено:

  • поняттями, "які можуть свідчити про надання платником податків неправомірної вигоди службовій особі іноземної держави"
  • положеннями, при виявленні яких "контролюючий орган керується відповідним переліком Національного антикорупційного бюро України".

За результатами перевірок, Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені обставини та факти, які можуть свідчити про надання хабарів.

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Податкова хабар
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Економічна правда
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