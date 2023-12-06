Замовники у Prozorro відтепер можуть обгрунтувати необхідність закупівлі завдяки новій функції

У державній системі онлайн-закупівель Prozorro з’явилось поле, в якому можна обґрунтувати доцільність закупівлі - нововведення має допомогти поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві, тому очевидно, що ця сфера має рухатися до максимальної обґрунтованості потреб. Водночас дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз", - зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель або до оголошення торгів, або ж під час чи після їх проведення. Відредагувати поле чи надати додаткову інформацію можливо у будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін.

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Функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури.

Знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку "Перейти до обгрунтування та плану закупівлі".

Замовник може внести в це поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність.

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"Ми рекомендуємо зазначити, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству", - пояснили в Мінекономіки.

Також у відомстві наголосили, що важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за Постановою Кабінету Міністрів України №710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за Постановою №1178. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro не обов’язкове для заповнення.

Нагадуємо:

Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для всіх проєктів, які фінансує в Україні.