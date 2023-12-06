"Нова пошта" попередила про шахрайську рекламу від імені компанії
Середа, 6 грудня 2023, 16:41 -
ТОВ "Нова пошта" попереджає про шахрайську рекламу в телеграм- і вайбер-каналах від імені компанії.
Про це йдеться в повідомленні "Нової пошти".
"Сьогодні з'явилася інформація про ще один шахрайський святковий розіграш. Цього разу про ялинки нібито від "Нової пошти" та відомого виробника напоїв", - повідомляє компанія.
Згідно з інформацією, шахрайські оголошення поширило вже понад 40 телеграм-каналів.
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У "Новій пошті" наголосили, що компанія не має жодного стосунку до оголошення і закликали всіх українців бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та не довіряти їй.
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