На вокзалах України почали встановлювати обладнання для пасажирів з порушеннями слуху

"Укрзалізниця" почала встановлювати в інформаційних зонах вокзалів спеціальні планшети з програмою для пасажирів з порушеннями слуху - проєкт вже реалізовано в Києві та Львові.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

"З 1 грудня працівники інфозон головних вокзалів Києва та Львова отримали спеціальні планшети, зі встановленою програмою для пасажирів з порушеннями слуху", - розповіли в "Укрзалізниці".

Програма дозволяє спілкуватися співробітникам вокзалу з пасажирами за допомогою української жестової мови. Для цього працівник звертається до перекладача через відеозв'язок, забезпечуючи комфортне спілкування без будь-яких бар'єрів.

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Протягом 2024 року проєкт планується масштабувати на вокзали з великим потоком пасажирів. Їх перелік та терміни в "Укрзалізниці" поки не називають.

"Продовжуємо робити вокзали більш доступними та інклюзивними для всіх подорожуючих", - зазначили в "Укрзалізниці".

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На залізничних вокзалах Києва та Львова діють інформаційні зони. Тут фахівці можуть допомогти пасажирам, наприклад, викликати вокзального помічника, який супроводить подорожуючих з числа маломобільних груп населення до поїзда або вокзалом тощо.