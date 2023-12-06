В ОП не підтверджують відкриття аеропорту "Бориспіль" у найближчій перспективі

Відновлення польотів з аеропорту "Бориспіль" є бажаною, але поки що недосяжною метою.

Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі програми "Аргумент".

За його словами, більша частина істотних позитивних змін реальні тільки за сценарію, в якому Росія почне зазнавати стратегічної поразки на лінії фронту.

Відновлення рейсів в "Борисполі" ускладнюється кількома завданнями, з якими необхідно впоратися Україні.

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"Це може обговорюватися, може відбуватися підготовка. І вона відбувається, в тому числі - в "Борисполі". Однак питання безпеки мають бути більш об'ємно і більш суттєво вирішені", - сказав Подоляк.

По-перше, за його словами, необхідно, щоб інтенсивність повітряного терору з боку Росії знизилася.

"А ми з вами прекрасно розуміємо, що інтенсивність не знижується, попри той факт, як каже президент, що почався новий етап війни", - заявив Подоляк.

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Тому, поки Україні не вдасться розв'язати питання з безпекою, про відкриття нового хаба для повітряних перевезень складно говорити.

"Якщо можна буде розв'язати питання безпеки, тоді можна буде розмовляти про ту чи іншу логістику, в тому числі логістику повітряних перевезень", - підкреслив Подоляк.

За його словами, необхідні домовленості з партнерами для збільшення поставок необхідних Україні систем ППО.

"Я думаю, що тут буде багато різних рішень. І зараз ці рішення десь вже логістично завершені. Мається на увазі, що вже йдуть поставки", - уточнив Подоляк.

По-друге, за словами Подоляка, необхідно проаналізувати, як Росія буде саме цієї зими використовувати свої сили для повітряних атак: авіацію, дрони тощо.

Нагадуємо:

1 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт "Бориспіль" знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта".