Ціни на нафту досягають найнижчого рівня з початку літа

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Станом на 6 грудня ціни на нафту не змінилися істотно після падіння до найнижчого рівня з листопада.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що лютневі ф'ючерси марки Brent на лондонській біржі ICE Futures торгувались за 77,2 дол за барель, що відповідає рівню на закриття попередньої сесії.

Також січневі ф'ючерси на WTI дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі на 6 центів, до 72,26 дол за барель. За підсумками минулої сесії контракт здешевшав на 0,72 дол (1%) – до 72,32 дол за барель.

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Обидві марки завершили торги 5 грудня на найнижчих позначках із 6 липня.

"Учасники ринку і аналітики висловлюють сумніви щодо того, чи країни ОПЕК+ дотримуватимуться умов добровільного скорочення видобутку нафти на 2,2 млн барелів на добу (б/д) в першому кварталі 2024 року", – йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бен Сальман пізніше зазначив, що обмеження на видобуток може бути продовжено у разі потреби.

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Додається, що інвестори оцінюють сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти, за тиждень до 1 грудня резерви нафти в Штатах зросли на 594 тис. барелів.

Міненерго США оприлюднить свої дані пізніше у середу. Опитані S&P Global Commodity Insights аналітики в середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти на 4,1 млн барелів, а також на зростання запасів бензину і дистилятів на 800 тис. барелів.

Економічна правда.