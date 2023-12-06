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Курс валют на 6 грудня: скільки коштують долар та євро

Середа, 6 грудня 2023, 09:39 - Анастасія Жарикова

6 грудня готівковий долар подешевшав на "чорному ринку", але подорожчав у банках, євро подешевшав.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,34 – 37,42 грн проти котирувань у 37,27 – 37,89 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,39 – 40,58 грн проти курсу 40,42 – 40,69 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,9 - 37,45 грн (курс на 5 грудня – 36,9 - 37,4 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,69 грн (курс на 5 грудня  – 40,0 - 40,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,8 - 37,45 грн;
  • Укрексімбанк – 36,7 - 37,4 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда

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