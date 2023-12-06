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Twitch припиняє роботу в Південній Кореї через фінансові труднощі

Середа, 6 грудня 2023, 09:15 - Ігор Пилипів
 
getty images

Стрімінговий підрозділ компанії Amazon Twitch припинить свою діяльність у Південній Кореї в лютому 2024 року через високі операційні витрати та мережеві збори. 

Про це повідомляє Reuters. 

За словами генерального директора Дена Кленсі, Twitch у Південній Кореї працює зі значними збитками, і наразі немає шляхів для того, щоб бізнес працював більш стабільно в цій країні.

Зазначається, що оплата за користування мережею в Кореї все ще в 10 разів дорожчі, ніж у більшості інших країн. Кленсі додав, що компанія докладає значних зусиль для зниження операційних витрат, щоб залишатися в бізнесі.

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Додається, що у березні Twitch звільнив понад 400 співробітників після того, як зростання кількості користувачів і доходів не виправдало очікувань.

Нагадаємо

Російський суд оштрафував групу Match Group, яка керує сервісом знайомств Tinder на 104 тис дол і стрімінговий сервіс Twitch на 135 тис дол за повторну нездатність локалізувати дані відповідно до законодавства РФ.

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Економічна правда
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