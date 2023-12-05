Кабмін починає приймати заявки на експорт 4 видів агропродукції до Болгарії

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Уряди України та Болгарії узгодили процедуру експорту деяких видів агропродукції. Так, погоджено процедуру верифікації експорту до Болгарії чотирьох культур - ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшника.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України за підсумками онлайн-зустрічі міністрів.

Зазначається, що режим верифікації передбачає видачу ліцензій після двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт.

Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції, додали у відомстві.

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"Зараз для нас важливо використовувати всі можливості для експорту агропродукції, тепер маємо ще одну. Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів.

Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український уряд може почати прийом заявок від експортерів", - заявив голова українського Мінагро Микола Сольський.

Економічна правда

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