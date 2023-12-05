У Держспецзв'язку чергове звільнення: посади позбувся перший заступник голови відомства 

Кабінет міністрів України звільнив Дмитра Маковського з посади першого заступника голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку).

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду у вівторок.

"Звільнено Маковського Дмитра Васильовича з посади першого заступника Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України", - зазначив Мельничук.

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Нагадуємо:

20 листопада Кабмін звільнив Юрія Щиголя з посади голови Держспецзв'язку.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівництво Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України у заволодіння понад 62 мільйонами гривень державних коштів.

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Слідство з’ясувало, що протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

1 грудня Кабінет міністрів призначив Юрія Мироненка головою Державної служби спеціального зв'язку та захисту (Держспецзв'язку) України.