За програмою "єОселя" вже видали іпотек на 8 мільярдів
Вівторок, 5 грудня 2023, 17:18 -
У рамках державної програми пільгових кредитів "єОселя" вже видали кредити для 5,4 тисяч сімей на 8 мільярдів гривень.
Про це свідчать дані з Урядового порталу.
З 27 листопада до 1 грудня видано 206 кредитів на суму 307,7 млн грн. Серед учасників програми;
- 104 військовослужбовці та силовики;
- 53 сім'ї без житла;
- 18 освітян;
- 17 медиків;
- 7 внутрішньо переміщених осіб;
- 5 науковців;
- 2 ветеранів.
Кількість акредитованих банками забудовників за зазначеною програмою зросла до 14 із 26 у процесі будівництва.
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У програмі "єОселя" беруть участь сім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс банк.
Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".
Нагадуємо:
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На 14 листопада за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" понад 4800 українських родин взяли кредити на загальну суму 7 мільярдів гривень.
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