За програмою "єОселя" вже видали іпотек на 8 мільярдів

У рамках державної програми пільгових кредитів "єОселя" вже видали кредити для 5,4 тисяч сімей на 8 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані з Урядового порталу.

З 27 листопада до 1 грудня видано 206 кредитів на суму 307,7 млн грн. Серед учасників програми;

104 військовослужбовці та силовики;

53 сім'ї без житла;

18 освітян;

17 медиків;

7 внутрішньо переміщених осіб;

5 науковців;

2 ветеранів.

Кількість акредитованих банками забудовників за зазначеною програмою зросла до 14 із 26 у процесі будівництва.

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У програмі "єОселя" беруть участь сім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс банк.

Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

урядовий портал

Нагадуємо:

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На 14 листопада за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" понад 4800 українських родин взяли кредити на загальну суму 7 мільярдів гривень.