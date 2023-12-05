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За програмою "єОселя" вже видали іпотек на 8 мільярдів

Вівторок, 5 грудня 2023, 17:18 - Анастасія Жарикова

У рамках державної програми пільгових кредитів "єОселя" вже видали кредити для 5,4 тисяч сімей на 8 мільярдів гривень.

Про це свідчать дані з Урядового порталу.

З 27 листопада до 1 грудня видано 206 кредитів на суму 307,7 млн грн. Серед учасників програми;

  • 104 військовослужбовці та силовики;
  • 53 сім'ї без житла;
  • 18 освітян;
  • 17 медиків;
  • 7 внутрішньо переміщених осіб;
  • 5 науковців;
  • 2 ветеранів.

Кількість акредитованих банками забудовників за зазначеною програмою зросла до 14 із 26 у процесі будівництва.

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У програмі "єОселя" беруть участь сім банків-партнерів: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк і Сенс банк. 

Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

 
урядовий портал

Нагадуємо:

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На 14 листопада за програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" понад 4800 українських родин взяли кредити на загальну суму 7 мільярдів гривень.

іпотека нерухомість
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