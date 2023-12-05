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З Ощадбанку за власним бажанням пішов незалежний член наглядової ради 

Вівторок, 5 грудня 2023, 13:04 - Лія Ільченко
 
Ощадбанк

Незалежний член наглядової ради державного Ощадбанку Антон Пятигін звільнився з посади за власним бажанням.

Про це з посиланням на інформацію емітента в системі розкриття Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Повноваження П'ятигіна припинено з 29 листопада.

Зазначається, що він перебував на вищевказаній посаді понад два роки і звільнився за власним бажанням.

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Кандидата на місце П'ятигіна поки не знайдено.

Згідно з інформацією на сайті Ощадбанку, П'ятигін має 15-річний управлінський досвід, зокрема понад 9 років роботи в міжнародній консалтинговій компанії McKinsey&Company у понад 10 країнах, зокрема США, державах Близького Сходу, Африки, Центральної та Східної Європи. 

Повідомляється, що він очолював роботу над стратегіями для найбільших банків в Україні та інших країнах і був лідером проєктів із трансформації великих банків, діджиталізації, модернізації операційної моделі, а також стрес-тестування.

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Поза консалтинговою діяльністю П'ятигін працював над розвитком нових проєктів і залученням інвестицій.

За даними Нацбанку України, станом на 1 жовтня 2023 року Ощадбанк посідав друге місце за загальними активами (343 млрд грн) серед 63 діючих банків країни і перше за кількістю відділень - 1182.

Ощадбанк
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