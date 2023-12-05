У НБУ роз'яснили перспективи обміну рублів: в українців залишилося грошей РФ на сотні мільйонів

На підписі у президента України знаходиться законопроєкт № 9422, який відкриє можливість обміну російської та білоруської валюти клієнтами українських банків.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит порталу "Мінфін".

Згідно із законопроєктом, до 31 грудня 2024 року українським банкам буде дозволено провести для своїх клієнтів — компаній та фізосіб — продаж/обмін наявних у них російських та білоруських рублів у безготівковій формі.

Такий обмін буде проведений через ті банки РФ та Білорусі, які не включені до списків санкцій.

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Кожен клієнт зможе провести обмін лише один раз після подання до банку відповідної заяви.

Ще одна умова - йдеться лише про рублі, які на цей момент знаходяться на рахунках в українських банках. Внести рублі на банківські рахунки вже не вдасться.

"Постанова НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року забороняє будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем. А внесення на рахунок — це операція. Законом № 9422 робиться один виняток — щодо безготівкового валютообміну для цих двох валют. І тільки. Це означає, що дозволяється лише безготівковий валютообмін коштів, які вже є на рахунках, і додатково внести готівку на них не вийде", — пояснив "Мінфіну" ситуацію фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

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Тож на практиці обміну підлягатиме рублевий еквівалент 1,9 млрд грн.

За даними Національного банку, безготівкові залишки рублів на рахунках українських банків станом на 22 листопада 2023 року у перерахунку на гривню становлять:

російські рублі: юрособи — еквівалент 1,742 млрд грн, фізособи — 141 млн грн;

білоруські рублі: юрособи — еквівалент 2 млн грн, фізособи — 55 млн грн.

Водночас у Нацбанку розуміють, що після перемоги України у війні з РФ та повернення окупованих регіонів до нашої країни також потече рублева маса. Чиновники тримають цей ризик у голові. Розв'язання проблеми обіцяють надати пізніше.

"Відповідні ризики належать, передусім, до деокупації території України, яка тривалий час перебувала під окупацією. Адже громадяни, які мешкають на цих територіях, для виживання змушені були використовувати рублі. Водночас, після деокупації територій рублева готівка може "политися" на український ринок лише за однієї умови — відсутність регулювання НБУ", - зазначили в Нацбанку.

"Національний банк вже розробляє необхідні рішення, зокрема, вивчаючи міжнародний досвід, щоб уникнути можливих ризиків як для фінансової системи, так і для громадян на окупованих територіях. Зараз у нас немає можливості анонсувати конкретні рішення НБУ, адже поки що це лише напрацювання", — додали в НБУ.

Нагадуємо:

Наразі українські банки не проводять операцій з готівковими рублями. Безготівковий обмін зможуть провести лише після набрання чинності законопроєктом № 9422, який направлений на підпис президента 27 листопада 2023 року.