Ціни на нафту не змінилися після падіння до найнижчого рівня з листопада

Ціни на нафту еталонних марок тримаються на рівні ранніх торгів, попри те, що напередодні вони опустилися до мінімуму з листопада. Це пов'язано з побоюваннями, що країни ОПЕК+ не зможуть повністю скоротити видобуток нафти.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціна лютневих ф'ючерсів марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 78,03 дол за барель, що відповідає рівню на закриття попередньої сесії. Напередодні ці контракти знизилися у ціні на 0,85 дол (1,1%), до 78,03 дол за барель.

Також котирування ф'ючерсів на нафту WTI на січень на біржі NYMEX підвищилися на 5 центів і становили 73,09 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони впали на 1,03 дол (1,4%) – до 73,04 дол за барель.

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Видання пояснює, що зниження видобутку з боку ОПЕК+ забезпечить баланс на ринку нафти у першому кварталі наступного року, але без подальших заходів у другому кварталі на глобальному ринку може виникнути профіцит обсягом 1 млн б/д.

Крім того, той факт, що обмеження виробництва нафти є добровільними, підвищує скептицизм щодо дотримання умов угоди, додали аналітики.

Економічна правда

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