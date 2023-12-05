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Курс валют на 5 грудня: готівковий євро дешевшає

Вівторок, 5 грудня 2023, 09:42 - Анастасія Жарикова

5 грудня готівкова гривня зміцнилась проти євро на "чорному ринку" та в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:25 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 36,97 – 37,38 грн проти котирувань у 36,71 – 37,37 грн напередодні. 

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,47 – 40,71 грн проти курсу 40,54 – 40,83 грн за євро напередодні. 

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Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,9 - 37,4 грн (курс на 4 грудня – 36,8 - 37,4 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,75 грн (курс на 4 грудня  – 40,05 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,8 - 37,4 грн;
  • Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.

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Економічна правда.

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