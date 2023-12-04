Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало першу партію арматури для будівництва споруд другого рівня захисту об’єктів енергоінфраструктури за програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).
Про це повідомляє пресслужба Агентства.
"Агентство відновлення отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів та шахедів. Вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції.
Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в рамках підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.
Компанія закуповує метал в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Перша партія вже застосовується на будівництві", - прозвітували у відомстві.
"Отримуємо метал у якості благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд.
Зараз відбувається доставка першої партії металу. На сьогодні отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах", - заявила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.
Економічна правда