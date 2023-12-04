Україна отримала від USAID арматуру для будівництва захисту енергооб'єктів

фото: агентство відновлення

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримало першу партію арматури для будівництва споруд другого рівня захисту об’єктів енергоінфраструктури за програмою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

"Агентство відновлення отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту. Це захист від дронів та шахедів. Вже з березня поточного року навколо основної мережі Укренерго зводяться бетонні конструкції.

Загалом до другого рівня захисту відносяться 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Проєкт із забезпечення будівництва металом реалізує компанія Tetra Tech ES, яка є підрядником USAID в рамках підписаного раніше меморандуму про взаєморозуміння.

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Компанія закуповує метал в українського виробника, а вже із виробництва він транспортується на будівництво. Перша партія вже застосовується на будівництві", - прозвітували у відомстві.

"Отримуємо метал у якості благодійної допомоги. Це важливий внесок у захист енергетичної інфраструктури України та швидкого будівництва захисних споруд.

Зараз відбувається доставка першої партії металу. На сьогодні отримали близько 5 тисяч тонн арматури, яку вже використовують при спорудженні антидронових захисних споруд у західних, центральних та південних регіонах", - заявила заступниця голови Агентства відновлення Валерія Іванова.

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Економічна правда