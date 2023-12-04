Іспанські ЗМІ подали позов проти Meta на 550 мільйонів євро

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Група, що представляє 83 іспанські ЗМІ, подала позов на суму 550 мільйонів євро проти материнської компанії Facebook, Meta Platforms, посилаючись на недобросовісну конкуренцію на рекламному ринку.

Про це пише Reuters.

Медіа-асоціація AMI заявила в понеділок, що позов був колективно поданий видання до комерційного суду в п'ятницю, і стверджує, що Meta порушувала правила захисту даних ЄС у період з 2018 по 2023 рік.

Газети стверджують, що "масове" і "систематичне" використання компанією Meta персональних даних користувачів своїх платформ Facebook, Instagram і Whatsapp дає їй несправедливу перевагу в розробці та пропонуванні персоналізованої реклами, що, на їхню думку, становить недобросовісну конкуренцію.

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Пресслужба Meta не відразу відповіла на запит агентства про коментар. Джерело в Meta, знайоме з цим питанням, повідомило, що компанія ще не отримала юридичні документи.

Заявники, серед яких Prisa, що видає головну іспанську газету El Pais, і Vocento, власник ABC, стверджують, що більшість оголошень, розміщених Meta, використовують персональні дані, отримані без явної згоди клієнтів.

Це, на їхню думку, порушує Загальний регламент ЄС про захист даних, що діє з травня 2018 року, який вимагає, щоб будь-який вебсайт запитував дозвіл на зберігання та використання персональних даних.

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"Звичайно, в будь-якій іншій країні ЄС може бути розпочато такий самий судовий процес, оскільки йдеться про ймовірне порушення європейських норм", - заявив агентству юрист, який представляє газети, Ніколас Гонсалес Куельяр.

"Цей позов є ще однією спробою класичних ЗМІ боротися з технологічними гігантами в судах, щоб захистити свою територію.

По всьому світу медіа-організації боролися в судах і парламентах, щоб змусити технологічних гігантів платити справедливу плату за використання і поширення їхнього контенту", - пише Reuters.

У 2014 році уряд Іспанії змусив закрити службу Google News компанії Alphabet до 2022-го, коли було ухвалено новий закон, що дозволяє ЗМІ вести прямі переговори з технологічним гігантом.

Економічна правда