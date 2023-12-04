В Україні вперше побудують тепличний комплекс, що обігрівається геотермальною енергією

Представництво угорської компанії, що розвиває геотермальну енергетику в Європі - ТОВ "Тріосан Холдинг Україна", інвестує 68 млн у будівництво у Львівській області тепличного комплексу, що працюватиме з використанням геотермальної енергії.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Це перший такий проєкт в Україні. Більше того, подібних проєктів усього кілька в усьому світі.

У тепличному комплексі вирощуватимуть томати, огірки, перець і салат. Площа тепличного комплексу становитиме 15 га. Роботою забезпечать 180 осіб.

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Як уточнили у Львівській облраді, під будівництво тепличного комплексу в с. Години (Мостиська громада, Яворівський р-н) буде виділено 29,7 га.

Опалюватимуть теплицю за допомогою геотермальної свердловини, яку побудують поруч на 4,5 га території.

"Оскільки основні постачальники з Херсонської та Запорізької областей перебувають у тимчасовій окупації та в Україні дефіцит тепличних овочів, це дуже актуальний проєкт. ... Використання геотермальних ресурсів дасть змогу теплицям не залежати від газопостачання. Зокрема, економія газу на рік становитиме 8 млн куб. м. Таким чином, буде можливість постачати овочі за доступними цінами", - заявив глава Львівської ОДА.

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Будівництво планують розпочати 2024 року, а 2025-го запустять у роботу першу чергу. Повністю будівництво тепличного комплексу планують завершити до 2028 року.

Витрати на будівництво покриє ТОВ "Тріосан Холдинг Україна", яке вже уклало договір з американською фінансовою компанією, повідомив Козицький.

Крім того, Львівська ОВА, Львівська облрада та "Тріосан Холдинг Україна" підписали меморандум про співпрацю, що передбачає об'єднання інтелектуальних та адміністративних ресурсів для ефективної реалізації проєкту.

"Будівництво такої теплиці на Яворівщині - це перший крок із впровадження геотермальної енергії на території країни, тож він має важливий потенціал для Львівської області", - резюмували у Львівській ОВА.

Нагадуємо:

Triosan Holding - угорська компанія, заснована в Будапешті 2015 року.

ТОВ "Тріосан Холдинг Україна" засновано 2020 року у Львові. За даними сайту youcontrol.com.ua, засновниками та бенефіціарами є Олександр та Юрій Ковальчуки, яким належить по 50% акцій. Статутний капітал компанії становить 100 тис. грн.