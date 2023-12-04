В Україні запустили сайт із вакансіями у сфері відбудови
В Україні запустили проєкт з пошуку вакансій у сфері відбудови.
Про це повідомляє Міністерство відновлення.
Проєкт "Робота та відновлення" реалізується Мінвідновлення за участі Державного агентства відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця", за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація", а також порталу robota.ua.
У рамках проєкту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.
Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.
Серед іншого, це вакансії в транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.
Вакансії, поміж усього, містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання. Це може бути особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Порталі має фільтри та інструменти сортування. А отже користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем. Крім актуальних вакансій, вебсайт проєкту "Робота та відновлення" пропонує рекомендації щодо пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.
"Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Нагадуємо:
Портал robota.ua за ініціативи Міністерства відновлення провів опитування щодо викликів у працевлаштуванні вимушено переміщених осіб.
Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи й активно її шукають.
При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи.
Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.