В Україні запустили сайт із вакансіями у сфері відбудови

В Україні запустили проєкт з пошуку вакансій у сфері відбудови.

Про це повідомляє Міністерство відновлення.

Проєкт "Робота та відновлення" реалізується Мінвідновлення за участі Державного агентства відновлення, АТ "Укрпошта" та АТ "Укрзалізниця", за підтримки громадської спілки "Українська інфраструктурна асоціація", а також порталу robota.ua.

У рамках проєкту створений вебсайт, який відображає перелік пропозиції посад від роботодавців, залучених у відновлення регіонів, територій та інфраструктури.

Реклама:

Наразі на вебсайті представлено більше тисячі актуальних вакансій, які постійно оновлюються.

Серед іншого, це вакансії в транспортній галузі, галузі зв’язку, будівництва та у сфері відбудови в цілому.

Вакансії, поміж усього, містять можливості для безплатного навчання, перекваліфікації та/або проживання. Це може бути особливо важливим для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Реклама:

Порталі має фільтри та інструменти сортування. А отже користувачі можуть обирати роботу за сферою, географією чи роботодавцем. Крім актуальних вакансій, вебсайт проєкту "Робота та відновлення" пропонує рекомендації щодо пошуку роботи, а також відповіді на найбільш часті питання щодо працевлаштування.

"Цей проєкт допоможе забезпечити роботою українців, в тому числі тих, які були змушені залишити свої домівки. А також підсилити кадровий потенціал підприємств інфраструктури та сфери відновлення в цілому", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадуємо:

Портал robota.ua за ініціативи Міністерства відновлення провів опитування щодо викликів у працевлаштуванні вимушено переміщених осіб.

Переважна більшість опитаних (56,2%) наразі не мають роботи й активно її шукають.

При цьому чверть респондентів (26,2%) хоча і працевлаштовані, але шукають краще місце роботи.

Більш ніж половина опитаних (64,4%) шукають повну зайнятість, а неповна зайнятість або фриланс цікавить 39% та 16,5% опитаних відповідно.