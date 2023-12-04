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Закупівельні ціни на свинину падають, ажіотажу перед святами не буде - галузева асоціація

Понеділок, 4 грудня 2023, 14:22 - Лія Ільченко
 
Getty Images

Ціни на свинину на кордоні станом на початок грудня продовжують зниження і становлять 65-68 грн/кг, опустившись на 10% лише за останні два тижні.

Про це повідомляє асоціація "Свинарі України".

"Середньозважена ціна заготівлі другий тиждень втрачає 5% проти попереднього, склавши 66,1 грн/кг. До цієї позначки тяжіють середні ціни на заході та в центрі, в той час як на сході та півдні вони дещо вищі", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, м'ясо свиней забійних кондицій минулого тижня переважно закуповували по 65-68 грн/кг, хоча епізодично лунали ціни як нижчі, так і вищі за згадану мінімальну планку. 

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Як запевняють аналітики, істотно менші поставки імпортної сировини наприкінці осені майже нівелюють зовнішній вплив на ціни закупівлі.

У зв'язку з цим виробники не очікують цінового ажіотажу перед Новим роком.

"Більшість заготівельників не очікують передсвяткового ажіотажу на ринку", - стверджують в асоціації. 

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Однак прогнози від окремих представників м'ясопереробки неоднозначні через зниження закупівлі переробниками м'яса та скорочення ними обсягів запасів. 

На їхню думку, у першій декаді місяця та напередодні свят ціна закупівлі має відновитися.

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