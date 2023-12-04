Запаси газу в ЄС до початку зими все ще залишалися рекордними, але вже опустилися нижче 95%

Внаслідок більш холодних погодних умов, європейська газова галузь, володіючи все ще рекордними за величиною за свою історію запасами, ще до початку зими почала активно їх витрачати.

Про це з посиланням на статистику Gas Infrastructure Europe повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, середня температура повітря в листопаді в Європі виявилася майже на градус холоднішою, ніж роком раніше. У цих умовах наприкінці листопада добові відбори газу з підземних сховищ газу в Європі перевищили середній п'ятирічний рівень тих самих днів у півтора раза.

Європейська газова галузь все ще володіє рекордними за величиною за свою історію запасами. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, поточний рівень запасів на 10 відсоткових пунктів вищий за середній показник на ті самі дати за останні п'ять років.

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Але ще до початку зими запаси вже опустилися до 94,39%.

При цьому, грудень 2023 року, згідно з поточним прогнозом погоди, може бути в Європі доволі холодним: на 2 градуси морознішим за минулий грудень і більш ніж на три градуси нижчим за кліматичну норму.

"Це стане додатковим каталізатором витрати запасів газу зі сховищ", - йдеться в повідомленні.

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При цьому, "рівень запасів природного газу в Європі став ключовим індикатором для світового ринку", нагадує агентство.

Спотова ціна газу в Європі в п'ятницю зросла на 5%. Контракт із постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні 488 доларів за тисячу кубометрів.

Зріс розрив цін на СПГ в Азії порівняно з Європою. Січневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) торгується на рівні 580 доларів за тисячу кубометрів; ф'ючерс на постачальний до Північно-Західної Європи СПГ (LNG North West Europe Marker) - 487 доларів за тисячу кубометрів.

Водночас регіон усе ще продовжує закачування газу.

"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) повідомив, що прийняв від "Газпрому" заявку на транспортування в Європу на 4 грудня в обсязі 42,1 млн куб. м. Номінація на 3 грудня була 42 млн куб. м.

Європейські термінали з приймання СПГ у листопаді працювали із середньою продуктивністю 62%, з початку грудня їхнє середнє завантаження становить 60%.

Стан запасів в американських підземних сховищах газу набуває все більшого значення, оскільки країна активно нарощує експорт.

Поточний рівень запасів у США - 80%, на 7 відсоткових пунктів перевершує середній за останні п'ять років, повідомляє Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.