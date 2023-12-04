Запаси газу в ЄС до початку зими все ще залишалися рекордними, але вже опустилися нижче 95%
Внаслідок більш холодних погодних умов, європейська газова галузь, володіючи все ще рекордними за величиною за свою історію запасами, ще до початку зими почала активно їх витрачати.
Про це з посиланням на статистику Gas Infrastructure Europe повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Так, середня температура повітря в листопаді в Європі виявилася майже на градус холоднішою, ніж роком раніше. У цих умовах наприкінці листопада добові відбори газу з підземних сховищ газу в Європі перевищили середній п'ятирічний рівень тих самих днів у півтора раза.
Європейська газова галузь все ще володіє рекордними за величиною за свою історію запасами. Згідно з даними Gas Infrastructure Europe, поточний рівень запасів на 10 відсоткових пунктів вищий за середній показник на ті самі дати за останні п'ять років.
Але ще до початку зими запаси вже опустилися до 94,39%.
При цьому, грудень 2023 року, згідно з поточним прогнозом погоди, може бути в Європі доволі холодним: на 2 градуси морознішим за минулий грудень і більш ніж на три градуси нижчим за кліматичну норму.
"Це стане додатковим каталізатором витрати запасів газу зі сховищ", - йдеться в повідомленні.
При цьому, "рівень запасів природного газу в Європі став ключовим індикатором для світового ринку", нагадує агентство.
Спотова ціна газу в Європі в п'ятницю зросла на 5%. Контракт із постачанням "на день вперед" на хабі TTF у Нідерландах закрився на рівні 488 доларів за тисячу кубометрів.
Зріс розрив цін на СПГ в Азії порівняно з Європою. Січневий ф'ючерс на індекс JKM Platts (Japan Korea Marker, відображає спотову ринкову вартість вантажів, що поставляються до Японії, Південної Кореї, Китаю і Тайваню) торгується на рівні 580 доларів за тисячу кубометрів; ф'ючерс на постачальний до Північно-Західної Європи СПГ (LNG North West Europe Marker) - 487 доларів за тисячу кубометрів.
Водночас регіон усе ще продовжує закачування газу.
"Оператор ГТС України" (ОГТСУ) повідомив, що прийняв від "Газпрому" заявку на транспортування в Європу на 4 грудня в обсязі 42,1 млн куб. м. Номінація на 3 грудня була 42 млн куб. м.
Європейські термінали з приймання СПГ у листопаді працювали із середньою продуктивністю 62%, з початку грудня їхнє середнє завантаження становить 60%.
Стан запасів в американських підземних сховищах газу набуває все більшого значення, оскільки країна активно нарощує експорт.
Поточний рівень запасів у США - 80%, на 7 відсоткових пунктів перевершує середній за останні п'ять років, повідомляє Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.