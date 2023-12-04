Порошенко-молодший, Ахметов, Пінчук, Коломойський: лідери ринку переробки змінилися

Після початку повномасштабної війни в Україні змінилися підприємства-лідери ринку переробки.

Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

Так, вторгнення та окупація частки територій призвели до втрати позицій двох компаній-гігантів — "ММК ім. Ілліча" та "Азовсталь", що належали до групи СКМ Ріната Ахметова. У 2021 році саме ММК Ілліча посідав 1 місце топу. Разом ці бізнеси заробляли майже половину від статків топ-10 у 2021 році.

Ще одна компанія, яка посідала 5 місце у рейтингу 2021 року — "Дніпровський меткомбінат" (ІСД Тарута-Мкртчан) — у перший рік повномасштабного вторгнення стала банкрутом.

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Водночас до топу потрапили інші компанії Ріната Ахметова, а також - Порошенка-молодшого, Віктора Пінчука та Ігоря Коломойського.

Так, у топ-10 потрапили одразу три компанії групи СКМ Ріната Ахметова: "Запоріжсталь", яка стала лідером у 2022 році навіть попри те, що її дохід і зменшився майже вдвічі та склав 46,92 млрд грн. Також у рейтингу "Камет-Сталь", яка у першій рік повномасштабної війни збільшила свій дохід майже удвічі, до 37,85 млрд грн. Ще одне підприємство — "Запоріжкокс" — також збільшило дохід на 22% та заробило 15,81 млрд грн.

На компанії Ахметова припадає 42% від сукупного доходу топ-10 підприємств сфери.

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На другому місці рейтингу, залишилось підприємство "Арселорміталл Кривий Ріг" (власник - іноземний інвестор), попри те, що дохід компанії скоротився найбільше — аж на 60%, до 43,82 млрд грн.

До рейтингу найкращих бізнесів у сфері переробної промисловості також увійшли дві компанії Віктора Пінчука: "Інтерпайп Ніко Тьюб", дохід якої у 2022 році збільшився на 11% та склав 16,49 млрд грн, і "Дніпросталь", дохід якої зменшився на чверть та склав 10,85 млрд грн. Разом на підприємства Пінчука припадає 11% від загального доходу топ-10.

Бізнес групи "Приват" Ігоря Коломойського також потрапив до топ-10 — йдеться про "Нікопольський завод феросплавів". У перший рік повномасштабного вторгнення завод у Нікополі втратив половину доходу та із заробітками у 11,39 млрд грн спустився на три пункти рейтингу.

На противагу металургам, компанії харчової промисловості у перший рік повномасштабної війни збільшили свої статки, Так, "Катеринопільський елеватор", що належить групі МХП Юрія Косюка, збільшив дохід на 11%.

Компанія Олексія Порошенка "Рошен" (група "Укрпромінвест") — на 4%. Збільшивши свій дохід на 2%, до рейтингу також потрапила компанія "Дельта Вілмар Україна".

Водночас загалом сукупний дохід топ-10 компаній переробної промисловості скоротився майже у півтора раза за перший рік повномасштабної війни. Лідери ринку — металургійні та харчові компанії — заробили 240,46 млрд.

240,46 млрд грн заробили топ-10 компаній переробної промисловості за 2022 рік. Це у 1,4 раза менше порівняно з сукупним доходом цих компаній у 2021 році — 355,55 млрд грн.

Перший рік повномасштабної змінив не тільки дохід, але й склад топ-10 компаній переробної промисловості: до переліку увійшли 7 компаній металургійного комплексу та 3 компанії харчової промисловості. Для порівняння, у 2021 році до рейтингу лідерів входили 8 компаній металургії та 2 компаній харчової промисловості з сукупним доходом у 556,37 млрд грн.