Апеляція залишила без змін вирок ексголові Державіаслужби Антонюку: працював в інтересах МАУ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін вироком ВАКС колишньому голові Державіаслужби Денису Антонюку у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд першої інстанції визнав ексголову Державіаслужби Антонюка винуватим у тому, що він в інтересах ПрАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", умисно вчинив низку дій, які призвели до отримання цією авіакомпанією переваг при здійсненні польотів за маршрутом "Київ – Тегеран – Київ.

Це спричинило тяжкі наслідки для іншої авіакомпанії - ТОВ "Українсько-середземноморські авіалінії".

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Нагадаємо:

Антонюк обіймав пост голови Державіаслужби з березня 2014 року до вересня 2015 року. До цього він був директором "МАУ" з розвитку маршрутної мережі.

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