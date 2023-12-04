Курс валют на 4 грудня: гривня в банках зміцнюється
Понеділок, 4 грудня 2023, 11:09 -
4 грудня готівкова гривня на "чорному ринку" стабільна до котирувань напередодні та зміцнилась у банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:10 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,04 – 37,38 грн проти котирувань у 36,72 – 37,37 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,53 – 40,75 грн проти курсу 40,59 – 40,78 грн за євро напередодні.
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Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 36,8 - 37,4 грн (курс на 1 грудня – 37,05 - 37,55 грн);
- Євро – 40,05 - 40,9 грн (курс на 1 грудня – 40,3 - 40,99 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;
- Ощадбанк – 36,8 - 37,45 грн;
- Укрексімбанк – 36,65 - 37,35 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,35 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,3 грн.
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Економічна правда
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