Виділення 50 млрд євро Україні від ЄС опинилося під загрозою через суперечки щодо бюджету - FT

Розбіжності в Євросоюзі щодо бюджету ставлять під загрозу надання Україні 50 мільярдів євро відповідно до чотирирічної програми допомоги, рішення щодо якої мають ухвалити на саміті 14-15 грудня.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами неназваних європейських посадовців, країни-члени ЄС далекі від досягнення угоди щодо поповнення спільного бюджету, включаючи кошти для України.

Зусиллям ЄС щодо досягнення компромісу перешкоджає перемога ультраправих на чолі з Гертом Вілдерсом на виборах у Нідерландах минулого місяця і нещодавнє рішення німецького суду, що обмежує державні запозичення.

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За словами одного високопосадовця, укласти бюджетну угоду буде "дуже, дуже складно".

"Вкрай важливо, щоб підтримка України продовжувалася і щоб ми, європейці, відігравали свою роль", – заявив в інтерв'ю Financial Times прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Україна попередила, що невизначеність щодо пакетів підтримки з боку США та Європи ставить під загрозу "макрофінансову стабільність" країни. Запропоновані ЄС 50 млрд євро покликані зберегти платоспроможність Києва до 2027 року.

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"Це момент істини. Якщо ви говорите, що підтримуєте Україну, ви повинні зробити крок назустріч", – сказав один зі співрозмовників видання.

Видання називає фінансування ЄС України "політичним футболом" у контексті ширших дебатів щодо бюджетних пріоритетів ЄС через рішення комісії об'єднати підтримку Києва в пропозиції разом з іншими запитами на фінансування для поповнення бюджету у 2021-2027 роках.

50 млрд євро для України, які складаються з 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро кредитів, були об'єднані із запитами на 15 млрд євро коштів на міграцію, 10 млрд євро на інвестиції у "стратегічні технології" і майже 19 млрд євро на виплату відсотків за спільними запозиченнями ЄС.

На останньому саміті лідерів ЄС у жовтні канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув розрахунки Комісії як "комічні", за словами багатьох осіб, поінформованих про закриті дебати.

Офіційні особи заявили, що переговори в ЄС щодо бюджету завжди будуть складними, але компроміс все ще можливий. Очікується, що переглянутий пакет буде запропонований до саміту.

"Я думаю, що приреченість і похмурість навколо цього питання значно перебільшені. Ми не дозволимо Україні пережити суверенний дефолт", – сказав один з посадовців ЄС.

Раніше єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що схвалення багаторічного пакета підтримки України обсягом 50 мільярдів євро може відбутись лише в межах перегляду всього середньострокового бюджету ЄС.

У червні Єврокомісія попросила затвердити 66 мільярдів євро додаткових витрат на покриття непередбачуваних витрат, аргументуючи це тим, що бюджет був виснажений численними кризами – від пандемії COVID-19 до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Держави-члени ЄС, однак, хочуть скоротити цю суму щонайменше на 20%, вказуючи, що основний тягар збільшення видатків лягатиме на конкретні країни-контрибутори (ті, хто платить у бюджет ЄС більше, ніж отримує з нього).

Європейська правда