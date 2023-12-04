Для ЗСУ на випробування передали роботизовану платформу AGEMA

"Українська бронетехніка" передала Збройним силам України для випробування на передовій роботизовану платформу AGEMA.

Джерело: в.о. головного конструктора компанії "Українська бронетехніка" Богдан Петрів, Defense Express

Деталі: Розробником цієї платформи є компанія Milanion з Об’єднаних Арабських Еміратів, постачальником "Українська бронетехніка", котра вносить у ці платформи свої доопрацювання.

Військові мають перевірити, як AGEMA може працювати за різних умов на фронті.

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Потім "УБ" прийматиме рішення, чи цю платформу можна доопрацювати на потужностях в України, чи просити виробника, щоб вони провели ці доопрацювання.

На цій платформі є можливість встановлення різних видів озброєння, але наші військові випробовують її поки що без зброї.

Довідково: Маса платформи AGEMA складає 602 кілограми, силова установка – двигун внутрішнього згоряння на 40 кінських сил. Ця платформа може брати до 622 кілограмів навантаження при русі на суші, до 330 кілограмів при русі на воді, або ж буксирувати вантаж до 544 кілограмів.

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Швидкість руху на суші складає при цьому до 29 км/год, на воді – до 5 км/год. AGEMA 8x8 розрахована на виконання різного роду місій: логістична підтримка, ведення розвідки, евакуація поранених з поля бою, запуск своїх БПЛА або ж боротьба з ворожими дронами, забезпечення стільникового зв’язку, виконання інших гуманітарних функцій.

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Передісторія:

Багатоцільову роботизовану платформу Agema демонстрували президенту Володимиру Зеленському ще у жовтні 2021 року з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Українська правда