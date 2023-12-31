В ЄС погодили "часткове" прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенської зони

Рада ЄС досягла домовленості про скасування повітряних та морських внутрішніх кордонів з Болгарією та Румунією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі.

Рішення ухвалили одностайно після письмової процедури. Його практичне застосування почнеться з 31 березня – з цього часу для перетину повітряних і морських кордонів між Болгарією і Румунією та іншими країнами-членами Шенгенської зони особи не повинні будуть проходити контроль.

Дата, 31 березня, пов’язана зі зміною зимового та літнього графіку, визначеного Міжнародною асоціацією повітряного транспорту IATA.

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"Це день великої гордості для Болгарії та Румунії. Рішення про скасування повітряних і морських прикордонних перевірок – великий крон для цих країн і для Шенгенської зони. Обидві країни багато працювали для цього, обидві заслуговують цього", – відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Наступним кроком, якого очікують обидві країни, має бути скасування контролю на сухопутних кордонах з країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, Болгарія та Румунія від часу вступу до ЄС ухвалили частину законодавства, що діє у країнах Шенгенської зони, так звані Schengen acquis, зокрема щодо охорони зовнішнього кордону, співпраці правоохоронних органів та використання інформаційної системи Шенгену.

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Втім, через застереження деяких країн визнання виконання решти необхідних критеріїв затяглося на 12 років.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Проти приєднання Румунії і Болгарії проголосували Австрія і Нідерланди, посилаючись на те, що ці країни недостатньо роблять для стримування нелегальної міграції.

Консенсус щодо "часткового" вступу обох країн з’явився кілька днів тому.

Європейська правда