Всі розділи
Укр / Рус

Україна та Італія домовилися про спільний розвиток відновлюваної енергетики

Неділя, 3 грудня 2023, 16:57 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики. 

Згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Реклама:

Зокрема меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:

  • передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
  • обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
  • прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
  • посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з  редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).

Економічна правда.

Італія Міненергетики електроенергія
Реклама:
Матеріали за темою
Українці в Італії можуть обміняти та відновити посвідчення водія 27 листопада 2023, 19:24
Українці зможуть отримати посвідчення водія ще у трьох країнах  20 листопада 2023, 17:29
На Закарпатті побудують "сухий порт" для експорту зерна до країн ЄС 16 листопада 2023, 20:01
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті