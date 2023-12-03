Україна та Італія домовилися про спільний розвиток відновлюваної енергетики
Неділя, 3 грудня 2023, 16:57 -
Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
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Зокрема меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:
- передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
- обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
- прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
- посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).
Економічна правда.
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