В Україні в листопаді придбали 5,4 тисячі нових легкових автомобілів – Укравтопром

У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

В асоціації зазначають, що причиною зниження показників за листопад місяць може бути блокування кордону польськими перевізниками, через що строки доставки машин в Україну збільшилися, відповідно й очікування авто споживачами.

Проте у порівнянні з листопадом 2022 р. ринок збільшився на 74%.

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"Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 854 нових авто цієї марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року", – йдеться в повідомленні.

Skoda є другою найпопулярнішою маркою авто в Україні за минулий місяць – 517 шт. Третій результат у Volkswagen – 476 авто.

Крім того, до Топ-10 місяця потрапили:

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RENAULT - 383 шт;

NISSAN - 309 шт;

BMW - 253 шт;

MERCEDES-BENZ - 222 шт;

MAZDA - 189 од.; SUZUKI - 180 шт;

CITROEN - 178 шт.

Додається, що найпопулярнішою моделлю місяця став RENAULT Duster. Протягом місяця перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Загалом за 2023 рік українці придбали 55 тис нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Економічна правда.