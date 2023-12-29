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Особи, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів, отримають підвищення зарплати

П'ятниця, 29 грудня 2023, 17:11 - Ігор Пилипів

Уряд  на засіданні 29 грудня підвищив зарплати особам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що зміни спрямовані на підвищення зарплат тим, хто працює в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Це стосується також і державних службовців.

Згідно з ухваленими змінами: 

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  • для працівників передбачити можливість збільшити удвічі розмір надбавки за роботу під час інтенсивних обстрілів на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли;
  • перелік робіт, за які виплачується така надбавка, визначатиметься начальником обласної військової адміністрації;
  • для держслужбовців, які працюють в особливих умовах на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів, посадові оклади визначати з урахуванням коефіцієнта 3 в розрахунку на місяць пропорційно робочим дням, коли відбувались обстріли.

У міністерстві додають, що перелік працівників буде погоджуватись із відповідною обласною військовою адміністрацією.

Економічна правда. 

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