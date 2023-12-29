Збитків на 800 мільйонів: БЕБ обшукало компанії відомого конвертатора
Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В’ячеславу Стрелковському.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
У БЕБ зазначають, що відповідні компанії надавали нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом переважно великим мережам роздрібної торгівлі.
За даними джерела ЕП в правоохоронних органах обшуки проводились в компаніях підконтрольних В’ячеславу Стрелковському, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.
"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами - 767 млн грн", – йдеться в повідомленні.
Проте БЕБ з посиланням на підрахунки аналітиків додають, що обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.
Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. За попередньою інформацією, Стрелковський координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.
Крім того, директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Додається, що наразі Досудове розслідування триває та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Економічна правда.