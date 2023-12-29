Збитків на 800 мільйонів: БЕБ обшукало компанії відомого конвертатора

Фото: БЕБ

Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України, а саме В’ячеславу Стрелковському.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У БЕБ зазначають, що відповідні компанії надавали нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом переважно великим мережам роздрібної торгівлі.

За даними джерела ЕП в правоохоронних органах обшуки проводились в компаніях підконтрольних В’ячеславу Стрелковському, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.

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"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами - 767 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Проте БЕБ з посиланням на підрахунки аналітиків додають, що обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.

Наразі детективи вживають заходи щодо встановлення остаточної суми збитків, завданих бюджету. За попередньою інформацією, Стрелковський координував злочинну діяльність підприємств, перебуваючи закордоном.

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Крім того, директорам двох юридичних осіб вже повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Додається, що наразі Досудове розслідування триває та вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Економічна правда.